Atalanta, intervento perfettamente riuscito per Kolasinac

Sead Kolasinac, Atalanta (Imago)

Dopo il brutto infortunio rimediato nella gara contro il Bologna, Sead Kolasinac si è sottoposto a un intervento

Domenica, intorno alle 13.15, si è conclusa molto in anticipo la stagione di Sead Kolasinac.

Il giocatore bosniaco, infatti, è uscito anzitempo nella sfida tra Atalanta e Bologna, e gli esami a cui si è poi sottoposto hanno evidenziato una rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro: un infortunio bruttissimo e pesantissimo.

L’ennesima perdita a lungo termine per il club bergamasco, che sfortunatamente ha ormai fatto il callo con problemi di questo tipo.

L’ex Arsenal e Marsiglia, intanto, oggi – martedì 15 aprile – si è sottoposto a un intervento artroscopico che è perfettamente riuscito.

Rientro in campo la prossima stagione

Stagione 2024/2025 quindi definitivamente chiusa per il bosniaco, che potrebbe rischiare di rientrare addirittura tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2026. Dopo gli ultimi precedenti sembra infatti chiaro che in casa Atalanta la parola chiave con questi tipi di infortuni sia “prudenza”, motivo per cui il difensore rientrerà solamente quando sarà al 100%.

E chissà che la prossima non possa essere anche l’ultima stagione del centrale con la maglia dell’Atalanta. Kolasinac ha infatti il contratto in scadenza a giugno del 2026 più opzione per un altro anno esercitabile dal club nerazzurro. Tutto, ovviamente, dipenderà da come il calciatore rientrerà dal brutto infortunio.