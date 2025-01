Roma-Lazio, cinque derby in un mese? È possibile, ecco come

Si potrebbero giocare cinque derby di Roma in un mese: le combinazioni

Il derby è sempre una partita a sé ma poterne giocare cinque in un solo mese è qualcosa di anormale. Però nel calcio tutto è possibile e potrebbe accadere davvero.

La Roma e la Lazio infatti potrebbero scontrarsi ben cinque volte in un solo mese.

Come è possibile? Con le varie combinazioni nei diversi tornei italiani ed europei in cui stanno giocando le due squadre della Capitale.

Andiamo a scoprire in quale competizioni potrebbero incrociarsi Roma e Lazio in un solo mese.

Cinque derby di Roma in un mese: le combinazioni

In un mese potrebbero giocarsi ben cinque derby a Roma. Uno tra questi è ormai sicuro, ovvero la sfida in campionato in programma il prossimo 13 aprile. Roma e Lazio però, in base a diverse combinazioni, potrebbero incontrarsi anche in Coppa Italia.

Dovrebbero però vincere rispettivamente contro Milan e Inter. Superate le squadre milanesi allora potrebbero sfidarsi nelle sfide di semifinale del torneo. La partita di andata sarebbe il prossimo 2 aprile, mentre quella di ritorno il 23 dello stesso mese.

Roma-Lazio, incrocio in Europa League

Uscendo dalle competizioni italiane, Roma e Lazio potrebbero giocare un derby anche in Europa League. Questo sarebbe possibile solo se i biancocelesti arrivassero tra il primo e il secondo posto, ormai quasi una certezza visto il primato nella classifica generale.

Allo stesso tempo i giallorossi dovrebbero trovarsi tra la quattordicesima e diciassettesima posizione. Attualmente i ragazzi di Ranieri occupano il ventunesimo posto, ma tutto si deciderà nell’ultima giornata contro l’Eintracht in programma giovedì 30 gennaio alle 21:00.