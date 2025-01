Cosa serve a Lazio e Roma per andare direttamente agli ottavi di Europa League? LE COMBINAZIONI

Novanta minuti alla fine della fase di classifica dell’Europa League: ecco ciò che serve a Lazio e Roma per evitare i playoff.

Mancano 90 minuti al termine della fase di classifica per decidere il futuro delle squadre italiane in Europa League.

La Lazio di Marco Baroni ormai è sicura del passaggio del turno dato il primo posto nella classifica generale.

Discorso diverso invece per la Roma di Claudio Ranieri che occupa il ventunesimo posto, in piena zona playoff.

Data la certa qualificazione dei biancocelesti, cosa serve ai giallorossi per accedere direttamente agli ottavi di finale di Europa League?

Europa League, Lazio già agli ottavi di finale

Primo posto nella classifica generale, 6 vittorie su 7 nel torneo e una qualificazione ormai certa agli ottavi di finale. Il percorso della Lazio di Marco Baroni in Europa League è quasi perfetto, sporcato solamente dal pareggio interno (0-0) contro il Ludogorets.

Il primo posto è praticamente certo. Per perdere il primato nell’ultima giornata la Lazio dovrebbe uscire sconfitta dalla sfida contro il Braga. Allo stesso tempo però Eintracht Francoforte e Athletic Bilbao dovrebbero battere rispettivamente Roma e Viktoria Plzen recuperando così 7 gol di differenza reti.

Roma, cosa serve per la qualificazione?

Passiamo dall’altra parte di Roma. I giallorossi invece, anche in caso di vittoria nell’ultima giornata con l’Eintracht, non potranno qualificarsi direttamente agli ottavi. I giallorossi dopo la sconfitta di ieri sera, giovedì 23 gennaio, con l’AZ rimangono al ventunesimo posto in classifica con 9 punti.

I ragazzi di Ranieri ora devono pensare ai tre punti nell’ultima giornata per poi giocarsi i playoff per ottenere un posto agli ottavi di finale e continuare il percorso in Europa League.