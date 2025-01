Alla scoperta degli AlpaK F.C., squadra della Kings League Italia che ha come presidente Frenezy e come team manager Il Pippega

Non lasciatevi ingannare dall’apparenza. Proprio come gli alpaca, animali pacifici e calmi che reagiscono quando provocati, così la formazione degli AlpaK F.C. si presenta alla Kings League Italy. Scelte caute, attente all’apparenza ma che, grazie a esperienza e imprevedibilità, potrebbero portare la squadra del presidente Frenezy a raggiungere risultati importanti.

Ma andiamo nel dettaglio, partendo dal nome della squadra. Ispirato dal nickname del loro presidente, chiamato sul web “kfrenezy“ o “Il K“, unito all’animale dell’alpaca crea un simpatico gioco di parole che ha riscosso molto successo sul web. Non solo in Italia ma anche in giro per il Mondo, in particolare in Perù (paese d’origine del peloso mammifero).

E proprio da questo si potrebbe partire con l’analisi della squadra di Frenezy. Dietro a show e divertimento si nasconde una formazione assai competitiva, talvolta espressa sui social anche con risposte pungenti ai diretti concorrenti. Ma, come sempre, sarà il campo a stabilire i reali valori delle varie compagini.

D’altronde, stiamo parlando di una delle formazioni più attese della competizione, capace di attirare perfino il tifo dei peruviani. Come? Procediamo con ordine e vediamo insieme cosa ci riserva il loro cammino nella Kings League Italy.

Frenezy e Il Pippega, chi sono il presidente e il team manager degli AlpaK

Se sotto i post sui social degli AlpaK vi capita di leggere spesso “Mi Presi“, non è il passato remoto del verbo prendere. Bensì il messaggio utilizzato dai peruviani per omaggiare il presidente della loro nuova squadra del cuore, Frenezy. Al secolo Alessandro Pagliari, parliamo di uno degli streamer più conosciuti in Italia, stabilmente nella top 5 dei content creator più seguiti su Twitch con oltre 600mila followers sulla piattaforma viola. Molto amico di Blur, Marza e Manuuxo, il ragazzo di origine marchigiana ha riscosso successo sul web grazie alla varietà dei contenuti portati – giochi di calcio, simulatori di guida, sfide con il cibo e salotti virtuali – e al suo modo di fare, sempre spontaneo e spinto dalla voglia di voler intrattenere il suo pubblico.

Al suo fianco, il presidente ha scelto un altro volto noto del web. Parliamo di Denny Pippo Arteca, in arte “Il Pippega“, che aveva già accompagnato gli Stallions nella prima edizione della Kings World Cup del 2024 in Messico e gli Azzurra Kings quest’anno nel Mondiale giocato in casa. Un mix di esperienza, garra da vendere e conoscenza approfondita di ogni sfaccettatura di questa competizione, unita all’incredibile capacità nel creare gruppi uniti e affiatati. E nel mondo della Kings League, questo aspetto potrebbe fare la differenza.

L’allenatore e le wild card

Per tornare al discorso sull’esperienza e sulla forza del gruppo, le prime due wild card scelte da Frenezy e Il Pippega rispecchiano appieno questa filosofia. Il primo, ovvero il difensore Vlad Marin, ha partecipato sia al Mondiale in Messico con gli Stallions che a quello in Italia. L’altro, il centrocampista Domenico Rossi, ha fatto parte degli Azzura Kings a inizio anno. Una spina dorsale forte e solida, che grazie all’aiuto di Andrea Benedetti (prima scelta al draft per gli AlpaK) e di tutti gli altri componenti, saprà sicuramente lasciare un segno in questa competizione.

Un altro importante annuncio ha riguardato la scelta della panchina, affidata a Massimo Marra. Allenatore di origine bolognese, Marra vanta una qualifica da Match Analyst Sics/UEFA B e tanta esperienza guadagnata sui campi per quanto riguarda il lavoro di tecnica, mentalità e determinazione individuale. A completare la squadra c’è poi Martina Dell’Anna, content creator molto apprezzata sul web incaricata come Host Social del club.

Come? È stato dimenticato qualcosa? È vero, ma tra gli annunci de Il Pippega su Twitch, che ha promesso ai tifosi “l’ingaggio di un ex campione del Mondo“ e quelli del profilo ufficiale della pagina Instagram degli AlpaK, non è ancora stata con certezza un’identità alla terza wild card. Alcuni dicono sia proprio la scelta dell’allenatore; altri, invece, scommettono su una sorpresa dell’ultima ora. Non ci resta che attendere.

Kings League: gli AlpaK F.C., la squadra al completo

Christian Tanzini (POR)

Vlad Marin (DIF, prima wildcard)

Matteo Bruzzone (DIF)

Davide Bragadina (DIF)

Domenico Rossi (CEN, seconda wildcard)

Andrea Benedetti (CEN)

Federico Lorenzani (CEN)

Jose Guardo (CEN)

Kevin Kuqi (CEN)

Gabriel Sousa (ATT)

Aldrin Ibra (ATT)

Maurizio Gallifuoco (ATT)

??? (terza wildcard)