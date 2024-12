Alla scoperta dei Gear 7, squadra della Kings League Italia che ha come presidente Manuuxo e come direttore sportivo Il Miga

Issate le vele marinai, il vento è dalla nostra parte. Nel mare della Kings League Italy, la competizione ideata da Gerard Piqué che nel 2025 prenderà piede in Italia, oggi andremo alla scoperta dei “Gea r7”.

A capo dell’equipaggio c’è il noto streamer italiano Manuuxo, al secolo Emanuele Nocera. Parliamo di uno dei principali volti di Twitch Italia, stabilmente nella top10 dei migliori professionisti del settore. Presidente che ha sempre dimostrato la sua passione per il pallone anche sul web, portando spesso contenuti incentrati sui videogiochi calcistici.

Calcio, ma anche una grande passione per tutto il mondo dei manga e degli anime. In particolare per One Piece, una delle opere più famose arrivate in occidente dal Giappone, che racconta di un giovane pirata salpato con il sogno di diventare il più grande di tutti.

Da qui l’ispirazione per il nome (che si rifà alle varie trasformazioni del protagonista della serie), per il logo e probabilmente per l’obiettivo che avrà la squadra di Manuuxo. Ma andiamo alla scoperta dei suoi componenti.

Manuuxo e Il Miga, chi sono presidente e direttore sportivo dei Gear 7

Come detto, al comando della ciurma con ruolo da presidente c’è Manuuxo. Lo streamer classe ’98 originario di Catanzaro vanta quasi mezzo milione di follower su Twitch. Tra i principali compagni di avventure sul web assieme ai suoi amici (e avversari nella Kings League) Blur e Marza, rispettivamente presidente degli Stallions e dei Trm, i tre hanno trovato nel reagire a video e contenuti sul web la loro forma di intrattenimento, oltre ai videogiochi. Contenuti che hanno portato Manuuxo a essere attualmente l’ottavo miglior streamer per spettatori medi (più di 3mila).

Molto più vicino al calcio è il direttore sportivo dei Gear 7 Marco Migaleddu, conosciuto con il nickname “Il Miga“, che su Internet realizza video legati al pallone. Dall’analisi di scarpe e accessori, fino a consigli calcistici e serie sulla vita dei professionisti, Il Miga si è creato tra YouTube, Instagram, TikTok e Twitch una community solida e in crescita, di riferimento per gli appassionati di sport in Italia.

Allenatore e wild card della “ciurma”

La settimana di Natale ha visto i Gear 7 essere tra i più attivi sui social per quanto riguarda gli annunci relativi alla propria squadra. Le novità, arrivate tutte su Instagram con una grafica che ricorda molto quelle da “ricercato” viste in One Piece, sono iniziate con la scelta dell’allenatore, che sarà Pol Font Pinol. Un ruolo già ricoperto dallo spagnolo, che dopo le esperienze in Spagna e in America diventerà così il primo allenatore ad aver allenato in tutte le leghe della Kings League. Per non farsi mancare niente, Manuuxo e Il Miga hanno continuato “a gasarla” in questi giorni annunciando subito anche le tre wild card.

La prima è Alessandro Gelsi, centrocampista versatile con un passato nel Livorno e nel Pescara, che negli ultimi mesi ha iniziato a dedicarsi attivamente al calcio sui social e che sarà impegnato anche a rappresentare l’Italia al Mondiale. La seconda scelta è ricaduta poi su un altro profilo internazionale molto voluto dal direttore sportivo, ovvero Fran Hernandez. Parliamo di un ex calciatore professionista già molto famoso in Kings League grazie alle sue prestazioni nella lega spagnola e in quella americana. Il tredicesimo slot della squadra sarà del tutto originale. Sui social, la squadra ha infatti annunciato che ci saranno diversi giocatori che cambieranno nel corso delle gare, come se fossero “joker” di un mazzo da carte. Il primo tra questi sarà il terzino Luca Tinazzi, miglior difensore nei tryouts che vanta esperienze nelle giovanili dell’Inter. Ma il presidente e il direttore sportivo promettono tante altre novità, comprese leggende del calcio presenti anche nei videogiochi.

Kings League, la squadra dei Gear 7

Gabriele Folla (ATT)

Adrian Sanchez (ATT)

Leandro Cosenza (ATT)

Tommaso Cogi (ATT)

Fran Hernandez (CEN, wild card)

Alessandro Gelsi (CEN, wild card)

Davide Donzelli (CEN)

Luca Tinazzi (DIF, wild card “Joker”)

Niccolò Ciceri (DIF)

Andrea Belsito (DIF)

Zakaria Choukry (DIF)

Bernardo Leka (POR)

Andrea Vicini (POR)