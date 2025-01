PSG, Al-Khelaifi: “Kvara? La star è la squadra. City, miglior momento dal 2011”

Le parole del presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ai microfoni di gianlucadimarzio.com

Abbiamo intervistato in esclusiva Nasser Al-Khelaïfi, presidente e direttore generale qatariota del Paris Saint-Germain e tra gli uomini più ricchi e influenti del calcio mondiale e non solo.

Tante le star arrivate nella capitale francese dall’arrivo degli sceicchi nel lontano 2011. Il colpo Javier Pastore dal Palermo per 43 milioni per inaugurare la nuova era prima del doppio arrivo Ibrahimovic-Thiago Silva dal Milan e Lavezzi un anno dopo.

Per proseguire con Neymar e Mbappé, pagati oltre 400 milioni nel 2017, e Messi quattro anni fa.

Ma il vento è cambiato. E oggi la star, a detta di Al Khelaifi stesso, è la squadra. Sono finiti i tempi delle superstar prime donne che venivano a Parigi solo per riempire il portafoglio. L’ultimo acquisto è quello Khvicha Kvaratskhelia pagato 75 milioni al Napoli.

“Lui è fantastico, sono convinto che diventeremo più forti. Ma la star è la squadra. Lui ne farà parte“: le parole di Al-Khelaifi ai nostri microfoni

I soldi pero non fanno la felicità. E il PSG, nonostante i tre miliardi di euro spesi tra acquisti e cartellini negli ultimi 14 anni, non è ancora riuscito a vincere la tanto desiderata Champions League. E il fatto che la ‘miglior partita’ della loro gestione sia stata proprio il 4-2 rifilato al Manchester City la dice lunga sul fatto che per vincere i campioni non bastano.

Così El Khelaifi: “È assolutamente la miglior partita per il PSG dal 2011. La più grande di tutte. Tutti conoscevamo la situazione prima della partita, che era una da dentro o fuori. E poi stavamo perdendo 2-0… vincere da una posizione di svantaggio contro uno squadra grande quanto il City con giocatori fortissimi e un allenatore fantastico è un motivo d’orgoglio“.

A cura di Alessandro Schiavone