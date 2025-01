Prime pagine: “Gimenez, ecco il 9”, “Che confusione Sarà perché Thiago”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 31 gennaio

Si è conclusa la fase a gironi dell’Europa League, che ha decretato che la Roma, per continuare nella competizione, dovrà passare prima attraverso i playoff (LEGGI I POSSIBILI AVVERSARI DEI GIALLOROSSI).

Discorso diverso invece per la Lazio, che andrà diretta agli ottavi avendo concluso il maxi girone della competizione al primo posto in classifica.

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi ripercorrono le partite giocate anche di Champions League.

Di seguito, le copertine di “TuttoSport”, “La Gazzetta dello Sport” e il “Corriere dello Sport”.

Le prime pagine

La Gazzetta dello Sport apre con la trattativa tra Feyenoord e Milan per Gimenez oltre alle possibili avversarie in Champions League per le italiane.

Il Corriere dello Sport si concentra sulla Juventus e il possibile arrivo di Danso. Poi il focus è su tutte le italiane in Europa, tra sorteggi e mercato.

Tuttosport poi ritorna su Thiago Motta e la Juventus oltre che sulle trattative di mercato del Milan.