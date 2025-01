Lazio, Baroni: “Complimenti ai ragazzi per il percorso che hanno fatto”

Le dichiarazioni e l’intervista post partita dell’allenatore della Lazio Marco Baroni

Nella serata di oggi (30 gennaio) la Lazio era impegnata in Europa League sul campo del Braga. Il verdetto dello Stadio Axa ha visto i biancocelesti uscire sconfitti con il risultato di 1-0, ma mantenere comunque la testa della maxi classifica della competizione europea.

Al termine dei 90 minuti di gara, l’allenatore della Lazio Marco Baroni ha ripercorso la partita dei suoi nella consueta intervista post match.

Tra i temi trattati, il primo posto in Europa League e il momento di forma della sua Lazio.

Di seguito, le dichiarazioni.

Lazio, le dichiarazioni di Baroni dopo il Braga

L’allenatore della Lazio ha iniziato così la sua intervista: “Complimenti ai ragazzi per il percorso che hanno fatto, ora testa al campionato. Dobbiamo recuperare le energie. D’ora in poi troveremo solo squadre di alto livello”.

Ha poi continuato: “Sulla prima palla abbiamo un po’ sbagliato. Abbiamo preso questa infilata sull’esterno, i giocatori lì devono schizzare forti in pressione e dobbiamo concedere meno palloni possibile. Mi dispiace e ovvio che non deve diventare una fobia. Aldilà di questo, posso dire che Gila si è dato da fare come gli avevo chiesto. Ha fatto una partita buona. Ho visto grande partecipazione da parte di tutti, e l’abbiamo fatto con sacrificio”.

“La squadra deve avere questa coesione”: le parole di Baroni dopo il match di Europa League

Baroni si è soffermato anche sull’approccio mentale alla partita: “Ho detto molte volte alla squadra dell’importanza di questa partita. Il bello di oggi è essersi battuti con qualità. Potevamo trovare il gol, il loro portiere ha fatto dei buoni interventi. Ho messo diversi giovani e mi ha sorpreso la duttilità di Pedro. La squadra deve avere questa coesione“.

Infine, ha così concluso la sua intervista: “Mercato? Quello che a me interessa è lavorare sui ragazzi che ho. Dall’inizio ho pensato che questa squadra stesse lavorando bene, se dovesse arrivare qualcun altro a darci una mano ben venga ma io sto bene così“.