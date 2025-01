Si è conclusa la partita di Europa League tra Roma ed Eintracht Francoforte, e il verdetto dell’Olimpico ha decretato che la Roma andrà a giocare i playoff (LEGGI QUI LE POSSIBILI AVVERSARIE).

A segno per i giallorossi Angelino, che ha aperto le marcature al minuto 44. Al 69°, invece, il raddoppio firmato da Shomurodov.

Al termine dei 90 minuti, Ranieri ha ripercorso la partita dei suoi rilasciando delle dichiarazioni nella consueta intervista post gara.

Di seguito, le dichiarazioni.

Roma, le dichiarazioni di Ranieri dopo il Francoforte

L’allenatore giallorosso ha iniziato così la sua intervista: “Dietro siamo stati molto attenti. I ragazzi sono stati bravi. È stata una bella vittoria. Io guardo le cose per come vedo io il calcio. Hummels per me è un giocatore immenso, ma per l’Uomo che è, è un punto di riferimento per tutti i compagni. Gli ho detto che per come si allena lui, è molto importante”.

Ha poi continuato: “Shomurodov? Resta con noi. Tutti i ragazzi gli vogliono bene. Tutta la squadra lo vuole, è sempre sorridente. Io glielo dico sempre: “se te ne vai, io con chi mi incavolo?! (ride, ndr)“.

“Andiamo avanti passo dopo passo”, le parole di Ranieri

Ranieri si è sofefrmato anche su Soulé: “Tutte le qualità che non ha fatto vedere ancora, le mostrerà strada facendo”.

Infine, ha chiuso così parlando delle possibili squadre che affronterà ai playoff: “Favoriti noi per vincere l’Europa? Andiamo avanti passo dopo passo. Noi daremo sempre il massimo, siamo in un momento di crescita e va bene così. Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà“.