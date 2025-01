Flamengo, Danilo sulla Juventus: “Ritenuto non adatto, ma non per questioni di campo”

Le parole di Danilo, ex difensore della Juventus, nella conferenza di presentazione come nuovo calciatore del Flamengo

Danilo è diventato un nuovo calciatore del Flamengo.

Il difensore centrale brasiliano, dopo essere stato a lungo corteggiato dal Napoli, aveva scelto di tornare in patria per assecondare le esigenze della famiglia.

Una scelta che ha sorpreso i tifosi del club, che hanno visto andare via a gennaio il capitano della propria squadra.

L’ex Juventus ha tenuto la conferenza stampa di presentazione della sua nuova avventura, dove non sono mancate parole sulla sua esperienza in bianconero.

Flamengo, le parole di Danilo sulla Juventus

In conferenza stampa, Danilo ha così commentato il suo periodo alla Juventus: “È stato probabilmente il club più importante della mia carriera. Ho avuto un rapporto magnifico con i tifosi, con i compagni e con la città, dove ho vissuto per 5 anni e mezzo“.

Sulle motivazioni dell’addio ha rivelato: “Ultimamente, con i cambiamenti interni, forse hanno capito che non ero adatto. Ma non per questioni legate al campo, per questo sono stato male e ho sofferto. Da quel momento, dato che era un qualcosa non legato alle mie prestazioni in campo, ho capito che era meglio per me cercare una nuova avventura per stare meglio“.