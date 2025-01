Napoli, in standby la trattativa per Comuzzo: gli aggiornamenti

Non ha registrato passi in avanti la trattativa tra Napoli e Fiorentina per Comuzzo: Commisso chiede ancora 40 milioni di euro

La trattiva tra Napoli e Fiorentina per Pietro Comuzzo è attualmente in una fase di stallo.

Commisso e i viola non vogliono abbassare la richiesta di 40 milioni bonus compresi per il difensore classe ’05.

Il Napoli considera questa cifra troppo elevata, con il presidente della Fiorentina che non vuole muoversi dalla richiesta per cercare di trattenere il giocatore.

Bisognerà capire nelle prossime ore se l’operazione registrerà passi in avanti da parte di uno dei due club.

