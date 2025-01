Como, Fàbregas: “Eric Garcia? Non arriverà, soprattutto dopo il gol in Champions”

L’allenatore del Como conferma il mancato arrivo del difensore.

Eric Garcia non sarà un giocatore del Como.

A confermarlo è stato direttamente Cesc Fabregas. L’allenatore del Como, durante la conferenza stampa di presentazione del match contro l’Atalanta, ne ha approfittato per parlare anche di mercato.

Come avevamo raccontato nelle scorse ore (clicca qui), la trattativa per portare il difensore spagnol0 a Como si era complicata anche e soprattutto per il gol segnato proprio da Garcia nella rimonta in Portogallo contro il Benfica in Champions.

In conferenza stampa Fabregas ha confermato quanto anticipato, dichiarando che il difensore del Barcellona non arriverà a Como.

Fàbregas: “Eric Garcia non arriverà”

Cesc Fabregas tra campo e mercato. L’importanza del match contro l’Atalanta, prossimo avversario del suo Como, non esclude alcune rivelazioni circa i movimenti in entrata e in uscita dei lombardi.

Sulle altre trattative afferma: “Alex Valle? Finché non siamo sicuri non si può dire nulla, le cose si possono complicare come con Fresneda”. Sull’abbondanza della rosa a disposizione dichiara: “Per me è un sogno. Potermi girare e decidere chi far entrare è ottimo. Se la società vuole arrivare dove vuole arrivare è giusto alzare il livello. Giocherà chi sta meglio domani, deciderò all’ultimo. I ragazzi sono tutti carichi, ho l’imbarazzo della scelta”.

Como, Fabregas: “E’ un derby importante”

Sulla sfida con l’Atalanta dice: “Domani farà giocare tutti contro di noi, sono sicuro. Andranno la prossima settimana a Barcellona ma i blaugrana sono già qualificati. Loro sono una squadra già abituata a giocare ogni tre giorni, per noi ora pensarlo sarebbe impossibile sia mentalmente che fisicamente”.

Sull’importanza del match: “Possiamo dire che è un derby atteso, importante. Questo ci carica e motiva ancor di più, ma ora per noi tutte le partite sono speciali, siamo in Serie A”.