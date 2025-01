Como, può essere il giorno di Valle. Garcia si allontana

Il terzino si avvicina alla squadra di Fabregas. Dopo il gol in Champions, si è resa complicata la questione relativa a Eric Garcia

Oggi, 23 gennaio 2025, può essere il giorno di Alex Valle al Como.

Il terzino sinistro classe 2004, sceso in campo 20 minuti nella sfida di ieri del Celtic in Champions League, sta aspettando il via libera del club, che lo restituirà dal prestito al Barcellona, e quindi lo girerà alla corte di Fabregas.

Si avvicina così l’arrivo di un nuovo rinforzo dalla Spagna per il Como, intento a raggiungere il prima possibile la salvezza.

Il Celtic, che grazie al successo con lo Young Boys ha ottenuto la qualificazione aritmetica ai playoff di Champions League, vede sbloccarsi la trattativa relativa a un ritorno di Tierney dall’Arsenal.

Per Garcia trattativa complicata

Sempre riguardo il Como, si fa più complicata la trattativa relativa a Eric Garcia.

Il difensore classe 2001 è andato in gol nella trasferta vittoriosa del Barcellona in Champions League a Lisbona contro il Benfica.

Per lui, il Como nei giorni scorsi aveva presentato un’offerta da circa 10 milioni di euro.