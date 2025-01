Como, offerta al Barcellona per Eric Garcia

Trattativa in corso tra le parti per il difensore blaugrana. Audero in uscita

Il Como continua a lavorare sul mercato per migliorare la propria situazione di classifica.

La squadra di Cesc Fabregas continua a guarda in Spagna: il nome nuovo è quello di Eric Garcia.

Trattativa forte in corso, quella tra il club lombardo e il Barcellona, sulla base di 10 milioni di euro, proposti dal Como.

Interesse concreto del Como per Eric Garcia

Classe 2001, Eric Garcia è un difensore (all’occorrenza anche centrocampista), con grande esperienza alle spalle.

Cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, con il club di Guardiola ha giocato 35 partite. Quindi l’arrivo a Barcellona (86 le gare in totale in blaugrana), oltre a una stagione, la scorsa, trascorsa in prestito al Girona, con 31 presenze e 5 gol segnati.

Nella prima metà di questa stagione, con Flick in panchina, ha collezionato 2 le presenze in Champions League e 11 ne La Liga.

Audero in uscita

Il Como lavora anche in uscita: il Watford è su Audero. Il club inglese vorrebbe fare un’operazione in prestito, ma al momento il Como non ha gli slot disponibili per prestiti all’estero. L’operazione, quindi, si verificherebbe nel caso in cui qualche giocatore dovesse rientrare.