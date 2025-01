Milan, Varela obiettivo per l’estate: il punto

Il giocatore del Porto conosce molto bene Conceiçao

Concentrazione sul presente, ma anche per il futuro, in casa Milan. Per l’estate, infatti, il club rossonero ha messo gli occhi su Alan Varela del Porto.

Argentino, classe 2001, il centrocampista, come raccolto da Manuele Baiocchini di Sky Sport, è un nome gradito anche da Sergio Conceiçao in vista della prossima stagione. Un obiettivo per l’estate, considerato che trattare con il Porto non sarà semplice.

--> -->

Mediano, in stagione è sceso in campo 16 volte in campionato, oltre a cinque in Europa League. Con Conceiçao ha giocato 43 partite, segnando 3 gol e servendo 2 assist

Varela altro nome per il centrocampo oltre a Ricci

Varela, quindi, è uno degli obiettivi del Milan per rinforzare il reparto di centrocampo.

Oltre al calciatore del Porto, il club rossonero continua a seguire con attenzione Samuele Ricci del Torino (qui la situazione).