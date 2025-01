Genoa, ufficiale l’arrivo di Cornet

È arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Maxwel Cornet, attaccante ivoriano classe 1996, al Genoa dal West Ham

Ora è ufficiale: Maxwel Cornet si trasferisce al Genoa dal West Ham in prestito fino alle fine di questa stagione. L’attaccante ivoriano classe 1996 ha giocato la prima parte di stagione in prestito al Southampton.

Nella mattinata di oggi, 20 gennaio, Cornet ha svolto le visite mediche dopo essere arrivato in Italia nella serata di ieri.

IL COMUNICATO DEL GENOA: “Maxwel Cornet è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante nato a Bregbo il 27/09/1996 arriva a titolo temporaneo dal West Ham, con cui nel 2023 ha vinto la UEFA Conference League. Ha vestito le maglie di Metz, Burnley, Southampton e Olympique Lione, squadra con cui vanta 252 presenze, 51 reti e 29 assist“.

“Con la Nazionale della Costa d’Avorio ha all’attivo 31 partite e 6 reti, con lunga militanza nelle nazionali giovanili francesi e decine di presenze nelle competizioni continentali per club. Benvenuto a Genova, Max!“.

Il comunicato del West Ham

IL COMUNICATO DEL WEST HAM: “Maxwel Cornet si è unito al Genoa in prestito fino alla fine della stagione 2024/25. Il periodo di prestito dell’ala del West Ham United al Southampton della Premier League è stato terminato di comune accordo e Cornet ora si dirigerà in Serie A. Tutti al West Ham United augurano a Maxwel ogni successo per il suo periodo di prestito al Genoa“.