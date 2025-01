Danilo-Napoli, chiusura attesa dopo il weekend

Attesa la chiusura dell’arrivo di Danilo al Napoli dopo il weekend e, quindi, dopo la gara tra gli azzurri e la Juventus

Dopo il weekend si chiuderà per l’arrivo di Danilo al Napoli. Il difensore brasiliano, infatti, risolverà il suo contratto con la Juventus e andrà in azzurro.

Il numero 6, quindi, ha deciso di preferire la squadra di Antonio Conte ai club brasiliani che lo avevano corteggiato negli ultimi giorni.

La chiusura, quindi è attesa dopo il weekend dopo che ci sarà lo scontro diretto proprio tra il Napoli di Antonio Conte e la Juventus di Thiago Motta.

I numeri in stagione di Danilo

In questa stagione Danilo ha trovato poco spazio con la Juventus. In campionato, infatti, il difensore brasiliano è sceso in campo per 12 volte e in Champions League solamente 4. Nessuna presenza, invece, in Coppa Italia.