Fiorentina, sfuma Luiz Henrique: ora tutto su Man

Dopo il trasferimento di Luiz Henrique allo Zenit, è Dennis Man del Parma la priorità sul mercato della Fiorentina

In seguito all’ufficialità dell’arrivo di Luiz Henrique allo Zenit, la Fiorentina ha deciso di puntare forte su Dennis Man del Parma.

Il centrocampista brasiliano alla fine è stato convinto dal club russo, che ha ufficializzato l’operazione sui propri canali social.

Per questo i viola sono ora indirizzati fortemente sul calciatore rumeno del Parma, come avevamo già anticipato negli scorsi giorni.

Il club di Commisso è ora in pole dopo i contatti avuti anche nella mattina di lunedì 20 gennaio con i Crociati per cercare di arrivare a un’intesa.

Fiorentina, obiettivo Man

Come aveva dichiarato il direttore generale della Fiorentina nelle scorse settimane, l’obiettivo del club è quello di andare a migliorare la rosa a disposizione di Palladino. Per questo i viola hanno messo gli occhi da tempo sull’attaccante del Parma. Il classe ’98, in questa stagione, ha già realizzato 4 gol e servito 4 assist ai compagni in 21 presenze.

Sfumato Luiz Henrique, passato allo Zenit per circa 35 milioni di euro, la Fiorentina sta dunque spingendo per trovare al più presto un’intesa con il club italiano, in modo da regalare alla propria squadra un altro rinforzo dopo l’arrivo di Folorunsho.