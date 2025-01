Verona, tentativo con il Porto per Ze Pedro: il punto

Il club gialloblù ha messo gli occhi sul giocatore del Porto: trattativa complicata

Il Verona in questi ultimi giorni di mercato è al lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di Zanetti per la seconda metà di stagione.

Uno dei nomi ai quali si è interessato il club veneto è quello di Ze Pedro, difensore classe 1997 del Porto.

Al momento, però, il club portoghese non è intenzionato a lasciar partire il giocatore in prestito.

Chi è Ze Pedro

Classe 1997, Ze Pedro è un difensore centrale portoghese. Cresciuto nel Vitoria Guimaraes, squadra della sua città, ha giocato tutta la sua carriera in patria.

Al porto dal 2021, in totale con la maglia dei Dragoes ha giocato 31 partite, segnando 2 gol.

In stagione, 8 presenze in campionato oltre a 3 in Europa League.