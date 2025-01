Juventus, Motta: “Soddisfatto di molte cose, ma non dei pareggi. Kolo Muani dal 1′? Vedremo”

Dopo il pareggio in UEFA Champions League, Thiago Motta presenta in conferenza stampa la sfida tra Juventus e Napoli

Battuto il Milan, la Juventus torna a giocare in campionato ma sarà attesa dall’insidiosa trasferta in casa della capolista.

Sabato 25 gennaio, al Maradona andrà in scena il big match tra il Napoli di Antonio Conte e la Juventus di Thiago Motta.

I bianconeri vogliono riscattare il pareggio di UEFA Champions League contro il Club Brugge, conquistare punti e allungare la striscia di imbattibilità in campionato.

Alla vigilia della sfida, Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa. I bianconeri avranno a disposizione anche l’ultimo arrivato, Kolo Muani (Le prime parole del nuovo acquisto).

Napoli-Juventus, le parole di Thiago Motta in conferenza stampa

L’allenatore del club bianconero ha esordito così: “L’inserimento dei nuovi sta andando molto bene: il gruppo, anche. Abbiamo tutti a disposizione, ci mancano solo Milik, Bremer e Cabal. Napoli e Juve situazione simile? Non è molto simile la nostra rispetto a quella del Napoli. È molto diversa in tanti aspetti. Sono soddisfatto di tante cose e altre meno come i tanti pareggi, ma di questo ho già parlato. Abbiamo una squadra molto giovane e con tanto talento. Purtroppo con qualche infortunio imprevisto che abbiamo sempre provato a superare. Tanti cambiamenti di rosa necessari. Noi siamo dietro, ma domani sarà sicuramente una grande partita in cui vogliamo dare la nostra miglior versione per arrivare alla vittoria. Loro sono meritatamente al primo posto. Sono una grande squadra con un grande allenatore: mi aspetto un Napoli che vorrà fare la partita. Noi dovremo fare una fase difensiva organizzata e utilizzare bene la palla quando l’avremo”.

Thiago Motta ha poi proseguito parlando del nuovo arrivo Kolo Muani: “Randal è disponibile e vedremo se inizierà o no. Importante aver preso un giocatore del suo livello, perchè pensiamo che lui possa aiutare la squadra a vincere le partite. “Kolo è arrivato perché è un giocatore di livello e pronto per la Juventus. Dopo la partita contro il Bruges ho fatto un richiamo ai nostri attaccanti ed è passata come una critica. Non mi sono mai permesso di farlo, anzi. Lo farei solo per l’atteggiamento. Ho fatto un richiamo perché conosco il valore che hanno per aiutare la squadra perché so che è difficile per tutti. Non è mai stata una critica, non l’ho mai fatto”.

Juventus, le parole di Thiago Motta nella conferenza stampa prepartita

Motta ha poi parlato del ruolo di Vlahovic: “Dusan ha giocato tantissimo fino a oggi. Ha avuto quest’ultimo infortunio, ma ora sta tornando. Vedremo domani chi inizierà e chi invece giocherà a partita in corso”.

Sulla qualità della rosa e le scelte: “La cosa più difficile è lasciare i giocatori in panchina. La concorrenza in allenamento fa crescere tantissimo le squadre, soprattutto se parliamo di grandi club come la nostra: è normale che esista la concorrenza tra i giocatori. Sono convinto che questa concorrenza alzerà il livello sia in allenamento ma anche durante le partite”.