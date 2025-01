L’arrivo di Kolo Muani al J Medical per le visite

Le prima parole in bianconero del nuovo attaccante francese della Juventus

È finalmente terminata la telenovela legata all’arrivo di Kolo Muani alla Juventus, rallentata di qualche giorno a causa di problemi burocratici riscontrati dal PSG.

Adesso, però, è arrivata l’ufficialità del passaggio dell’attaccante francese in prestito ai bianconeri. L’affare, però, non è mai stato in discussione.

Dopo la telefonata con Motta raccontata proprio da gianlucadimarzio.com, il classe 1998 si è convinto a sposare il progetto della Juventus ed è volato a Torino per cominciare già ad allenarsi con la squadra nonostante gli intoppi.

“Sono molto contento di essere qui, sono orgoglioso di indossare questa maglia e di giocare davanti ai nostri tifosi“, sono state le prime parole di Randal Kolo Muani da calciatore dei bianconeri.

Juventus, Kolo Muani: “Motta mi ha convinto a firmare”

Continua, dunque, la grande tradizione di calciatori francesi in maglia Juve. Dopo campioni come Platini, Zidane e Henry, ecco anche Randal Kolo Muani. “Molti francesi famosi hanno lasciato il segno in questo club, come Zidane – ha dichiarato ai canali del club –. Trezeguet è stato un altro che mi piaceva. Più recentemente c’è stato Pogba, e anche Thuram. Sono contento di essere qui”.

Thiago Motta, allenatore della Juventus (Imago)

A seguire, anche un retroscena già confermato e una dichiarazione anche sul ruolo: “Motta? Abbiamo avuto una lunga conversazione, mi ha parlato molto del suo modo di intendere il calcio e mi ha convinto a firmare con la Juventus. Non vedo l’ora di iniziare, mi basta essere in campo. Giocherò dove deciderà il mister. Se devo scegliere io mi vedo centravanti. In quel ruolo mi esprimo meglio”.

Poi, a concludere: “Quello italiano è un campionato molto difficile, mi piacerà mettermi alla prova. Ho giocato qui con la Francia contro l’Italia. Grande partita, tanta pressione dal pubblico. Sono pronto, non vedo l’ora di essere allo stadio“.