PSG, Donnarumma: “Io e Kvara parliamo in napoletano. La rimonta con il City uno degli highlights da quando sono qui”

Una serata storica per il PSG. Da 0-2 a 4-2 contro il Manchester City, davanti ai propri tifosi in festa. Un ricordo che, per “Gigio” rimarrà indelebile nella memoria per molti anni.

Il portiere del Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma, il cui futuro è molto chiacchierato, pensa a godersi il presente anche grazie a vittorie spettacolari su palcoscenici come quello della Champions League.

Al termine della sfida contro il City di Guardiola, il numero uno della Nazionale italiana è intervenuto ai microfoni di gianlucadimarzio.com per raccontare il suo momento. A seguire, anche una battuta sul nuovo acquisto dei parigini, Khvicha Kvaratskhelia, arrivato dal Napoli in questa sessione di mercato.

“Penso che questa sia una delle serate più belle da quando sono a Parigi. È una vittoria meritata perché non abbiamo mai mollato, neanche sul 2-0. Il pubblico ci ha sempre sostenuto e devo ringraziarli perchè sono stati veramente il dodicesimo uomo in campo questa sera“.

“Io e Kvara parliamo italiano… anzi napoletano”

Dopo un primo tempo di dominio, il PSG ha avuto un blackout nella ripresa subendo due gol in tre minuti. Prima Grealish, poi Haaland. “Sono due gol evitabili perché potevamo evitare due gol così – ha commentato Donnarumma -. Poi c’è stata una reazione assurda da parte nostra, una mentalità di questa squadra incredibile. Questa partita ci dà tanta fiducia per il futuro“.

Una vittoria che dà un segnale all’ambiente nonostante la posizione precaria nel super girone di Champions. “Meritiamo di fare un po’ di festa e di godercela. Poi bisogna subito tornare a pensare al campionato e in seguito all’ultima partita di Champions (contro lo Stoccarda, ndr) perché sarà fondamentale“.

A concludere, anche una battuta sul nuovo acquisto parigino, arrivato direttamente da Napoli. Con l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia, insomma, il PSG può ‘sognare ancora più in grande’ come dice lo slogan del club stesso? Donnarumma ha idee chiare: “Ho cominciato a parlare con lui in italiano… anzi in napoletano (ride ndr). Kvicha qualche parola la conosce… È un ragazzo spettacolare e sicuramente darà una grande mano a questa squadra che è già forte. Ma con lui saremo ancora più forti“.

A cura di Alessandro Schiavone