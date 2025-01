Le scelte ufficiali di Imanol Alguacil e Marco Baroni per la sfida di Europa League

La Lazio di Marco Baroni torna in campo a pochi giorni di distanza dalla vittoria per 3-0 sull’Hellas Verona e lo fa in casa in Europa League.

I biancocelesti, infatti, accoglieranno la Real Sociedad allo Stadio Olimpico a partire dalle 21:00 nella settima sfida del nuovo format delle coppe europee.

La Lazio di Baroni è attualmente 1ª in classifica nel super girone a pari merito con l’Athletic Bilbao, grazie a 5 vittorie e 1 pareggio.

Gli spagnoli arrivano alla sfida in 12ª posizione in classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

Lazio-Real Sociedad, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu; Zubeldia, Aguerd, Munoz; Kubo, Zubimendi, Méndez; Oyarzabal, Sučić, Becker. Allenatore: Imanol Alguacil

Dove vedere la partita

Giovedì 23 gennaio, alle 21:00 la Lazio è impegnata all’Olimpico contro la Real Sociedad. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.

Per non perdere tutte le partite in contemporanea c’e Diretta Gol (Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW)