Chi è Valentín Gómez: ruolo, carriera e numeri del terzino in chiusura con l’Udinese

Ruolo, caratteristiche e numeri del terzino sinistro classe 2003 del Vélez in chiusura con l’Udinese: ecco chi è Valentín Gómez.

Continua il lavoro dell’Udinese sul mercato. Dopo Solet e Selvik, i bianconeri stanno per chiudere con Valentín Gómez, terzino sinistro del Vélez (Leggi qui i dettagli).

Il classe 2003 argentino è pronto ad arrivare in Italia dopo aver vestito per tutta la sua carriera la maglia del Fortín.

Dopo l’arrivo di Lautaro Giannetti, nel 2024, si tratterebbe quindi di un altro giocatore che dal Vélez si trasferisce all’Udinese.

Un idolo a cui è stato paragonato, i consigli della famiglia e soprattutto del campione del mondo con il Fortín nel ’94, Héctor Almandoz: scopriamo chi è Valentín Gómez.

Valentín Gómez e la storia d’amore con il Vélez

Valentín Gómez ha passato una vita con i colori biancoazzurri. Arrivato a 13 anni non si è mai allontanato dal suo amato Vélez. Il terzino sinistro vanta 3 gol e 1 assist in 110 presenze. Nell’ultima Liga Profesional è sceso in campo 22 volte senza però trovare né reti né assist. Il riscatto potrebbe quindi arrivare in Italia, con la maglia dell’Udinese, alla corte di Kosta Runjaić.

Ma facciamo un salto indietro: come è arrivato al Vélez? A convincerlo ad accettare la chiamata del Fortín è stato un grande amico di famiglia, Héctor Almandoz, campione del mondo con i biancazzurri nel 1994, che desiderava il meglio per lui.

Gómez, il paragone con il suo idolo

Héctor Almandoz lo scorso dicembre aveva commentato il classe 2003 ai microfoni di Bolavip: “Per me Valentín è come un figlio, io e suo padre siamo amici da molti anni: portarlo al Vélez è stata una scelta azzeccata, sapevo che lì sarebbe cresciuto e che si sarebbero presi cura di lui”.

Almandoz non nega una somiglianza con uno dei protagonisti della vittoria dell’Argentina nell’ultimo Mondiale: Nicolás Otamendi, nonché idolo del classe 2003. “Valentín fa uscite più pulite e chiare, ma entrambi condividono quell’atteggiamento kamikaze di rischiare la vita su ogni pallone. Nico (Otamendi, ndr) ha avuto una carriera incredibile, ma Valentín ha tutto il suo futuro davanti a sé e lo vedo come un degno erede“, ha commentato.