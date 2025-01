Udinese, si aspetta l’ok definitivo da Valentin Gomez del Velez

Secondo colpo in arrivo in casa Udinese in questo mercato di gennaio: in chiusura Valentin Gomez del Velez.

L’Udinese continua a lavorare sul mercato alla ricerca di rinforzi da consegnare a Kosta Runjaic.

Dopo Solet e Selvik, i bianconeri stanno per chiudere un altro colpo. Si tratta di Valentin Gomez del Velez.

Terzino sinistro classe 2003, l’argentino è pronto ad arrivare in Italia dopo aver collezionato 43 presenze nell’ultima stagione.

Dopo Lautaro Giannetti si tratterebbe di un altro giocatore che dal Velez sceglie l’Udinese come prima avventura europea.