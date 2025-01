Sanzionato Fonseca per le parole nel post partita di Atalanta-Milan

Ammenda di 10000 euro per Paulo Fonseca e di 5000 per il Milan per le parole dell’allenatore portoghese dopo Atalanta-Milan

Sono arrivati i provvedimenti della FIGC per Paulo Fonseca e per il Milan per quanto successo nel post partita della gara tra i rossoneri e l’Atalanta.

Nell’intervista a fine gara ai microfoni di SkySport, infatti, l’allenatore rossonero aveva attaccato l’arbitro La Penna: “E oggi sono io che sono stanco di stare zitto e di vedere quello che ho visto oggi: sul primo gol c’è un fallo chiaro. Non c’erano dubbi ma non solo questo. È il modo in cui l’arbitro ha guidato la partita contro il Milan, non c’è dubbio“.

“Ma non è da oggi. So che gli arbitri fanno un lavoro difficile ma sono stanco di guardare sempre le stesse cose e sempre per le stesse squadre. Adesso io faccio solo vedere quel che è successo: (l’arbitro, ndr) ha guidato molto bene la partita contro il Milan, sempre lo stesso, non ha rispetto per il Milan“.

“Io non ho paura di dire la verità. Ho rispettato sempre il lavoro degli arbitri, è difficile ma sono tanti errori, tutte le settimane e sempre lo stesso. Manca rispetto. Il modo in cui l’arbitro ha guidato la partita è una mancanza di rispetto per il Milan“: aveva concluso Paulo Fonseca.

Ammenda per Fonseca e per il Milan

Per queste parole Paulo Fonseca ha subito un’ammenda di 10000 euro. A titolo di responsabilità oggettiva, invece, il Milan ha subito un’ammenda di 5000 euro.

IL COMUNICATO: “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l’ex tecnico del Milan Paulo Fonseca è stato sanzionato con un’ammenda di 10.000 euro. A titolo di responsabilità oggettiva anche la società rossonera è stata sanzionata con un’ammenda di 5.000 euro“.