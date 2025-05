Juan Cuadrado, giocatore Atalanta

Cuadrado, ora in forza all’Atalanta, ha parlato del modo inaspettato in cui ha saputo che avrebbe dovuto lasciare la Juventus

Juan Cuadrado ha fatto parte di una gran fetta di storia della Juventus, avendo vinto con i bianconeri 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Nel 2023 poi le parti si sono separate in seguito alla scadenza del contratto, e il colombiano ha scelto di approdare all’Inter attirando su di sé le critiche dei propri ex tifosi.

Ora, a due anni di distanza, il laterale in forza all’Atalanta ha parlato di cosa sia accaduto esattamente durante quell’estate, e ha rivelato un retroscena legato all’addio alla Juventus.

Di seguito le sue parole, rilasciate in un’intervista a Fox Deportes.

Le parole di Cuadrado sull’addio alla Juventus

Il laterale colombiano ha dichiarato: “Ai tempi De Sciglio era infortunato e mi dissero che c’era la possibilità che rimanessi per un altro anno, e io ovviamente risposi di essere contento perché quella era la mia casa. Mi hanno detto che mi avrebbero rinnovato il contratto, ma non è successo niente di umano.

Poi hanno pubblicato una foto su Instagram in cui mi ringraziavano per quanto fatto in quegli anni, ed è stato allora che ho capito che non mi avrebbero preso in considerazione per la stagione successiva. Nemmeno una chiamata dopo così tanti anni. Questo è quello che è successo e in pochi sanno. Però, questo è il calcio, sono cose che succedono e ti fanno imparare”.