Inter, contatti con il Nottingham Forest per Frattesi
Contatti tra il Nottingham Forest e l’Inter per Davide Frattesi: la richiesta dei nerazzurri resta di 35 milioni. Contatti anche nelle scorse ore
Il Nottingham Forest torna su Frattesi. Contatti anche nelle ultime ore tra il club inglese e l’Inter per il centrocampista classe ’99, per cui la richiesta del club nerazzurro resta di 35 milioni di euro.
In questa stagione, il centrocampista ha collezionato 15 presenze tra tutte le competizioni. In questa prima fase di mercato, il profilo di Frattesi è stato accostato anche al Galatasaray.
I contatti potrebbero approfondirsi presto. Più in generale, l’ex Sassuolo ha collezionato 15 gol e 11 assist in 104 presenze in nerazzurro, vincendo anche lo Scudetto nel 2024.