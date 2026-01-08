Inter, contatti con l’entourage di Muharemović. Anche la Juve sul giocatore

Inter e Juventus sul difensore del Sassuolo: la situazione

Tarik Muharemovic continua a far parlare di sè e soprattutto ad avere gli occhi addosso delle big di Serie A.

L’Inter, infatti, si è mossa per il difensore del Sassuolo, avviando per prima i contatti con l’entourage.

Discorsi, però, solo per giugno, perché al momento gli emiliani non vogliono saperne di farlo partire, come confermato anche dall’ad Carnevali prima dell’ultima partita.

Sul bosniaco c’è anche la Juventus, dove il classe 2003 è cresciuto. I bianconeri hanno ancora il 50% sulla sua futura rivendita e hanno pensato di riprenderlo, potendo contare, per questo motivo, su un prezzo che sarebbe più basso.