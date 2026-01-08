Napoli, se parte Lucca si guarda in casa Roma: non solo Dovbyk, piace anche Ferguson
Possibile intreccio di mercato tra Napoli e Roma in caso di partenza di Lucca: non solo Dovbyk, agli azzurri piace anche Ferguson
Il Napoli guarda in casa Roma in caso di partenza di Lorenzo Lucca, su cui ci sono sempre Nottingham Forest e Benfica. Per l’eventuale sostituzione dell’ex attaccante dell’Udinese gli azzurri guardano anche a Evan Ferguson, oltre ad Artem Dovbyk.
L’irlandese potrebbe diventare una possibilità per i campioni d’Italia qualora i giallorossi decidessero di interrompere il prestito dal Brighton.
Il classe 2004 potrebbe lasciare la Roma quando i giallorossi riusciranno a chiudere i loro obiettivi in attacco. Ferguson ha segnato 5 gol tra campionato ed Europa League in questa prima fase di stagione, arricchendo il suo bottino personale con 2 assist in 20 presenze totali.