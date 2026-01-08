Roma, ancora bloccato Zirkzee. In attacco si valutano anche Giovane e Robinio Vaz

Il punto sull’attacco della Roma

La Roma vuole rinnovare il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini e non si limita a lavorare per Giacomo Raspadori, per il quale cresce la fiducia.

La situazione di Zirkzee però è ancora bloccata e rimarrà tale finché non arriverà la decisione del Manchester United sul suo prossimo allenatore. A prescindere da questa operazione, intanto, i giallorossi valutano anche altre soluzioni giovani su cui potrebbero fare un investimento.

Una di queste, come già noto, è Giovane dell’Hellas Verona, sul quale c’è anche la concorrenza della Lazio e dell’Atalanta.

Ma si osserva anche un giocatore ancora più giovane come Robinio Vaz, punta classe 2007 del Marsiglia. Per lui, però, c’è la concorrenza di mezza Europa e il suo cartellino ha costi molto alti. Su quest’ultimo profilo, però, si sta ragionando a prescindere dagli altri obiettivi sin qui trattati.