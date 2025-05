Como-Inter, le formazioni ufficiali

Inter, Correa (IMAGO)

È il giorno della verità per Napoli e Inter, che questa sera si contenderanno lo Scudetto nell’ultimo turno di campionato.

Azzurri per forza di cose favoriti per via del punto in più in classifica, ma la squadra di Inzaghi vuole ovviamente vincere per evitare rimpianti al fischio finale.

Barella e compagni si presentano al Sinigaglia dopo un deludente pareggio contro la Lazio, deciso da un gol negli ultimissimi istanti di Pedro che ha tolto ai nerazzurri la possibilità di presentarsi all’ultima giornata in testa alla classifica.

Il Como viene invece da un pareggio contro il Verona che ha interrotto la striscia di 6 vittorie di fila: i ragazzi di Fabregas, ora, vogliono chiudere con un successo.

Le formazioni ufficiali di Como-Inter

COMO (4-2-3-1): Reina; Vojvoda, Van der Brempt, Smolcic, Valle; Da Cunha, Perrone; Paz, Caqueret, Strefezza; Douvikas, Allenatore: Fabregas

A disposizione: Vigorito, Butez, Kempf, Iovine, Dele Alli, Gabrielloni, Jack, Fadera, Moreno, Ikoné.

INTER (3-4-2-1): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Dimarco; Correa, Zalewski; Taremi. Allenatore: Inzaghi

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, Arnautovic, Thuram, Lautaro Martinez, Acerbi, Frattesi, Mkhitaryan, Barella, Re Cecconi, Alexiou, Topalovic, Bastoni.

Nico Paz, Como (Imago)

Dove vedere Como-Inter in tv e in streaming

La partita tra Como e Inter, in programma alle 20.45 allo stadio Sinigaglia, sarà visibile in diretta su Dazn.