Buonanotte con il calciomercato

Tutte le principali trattative di calciomercato di giovedì 8 gennaio 2026

SERIE A

Inter

I nerazzurri hanno avviato i contatti con l’entourage di Tarik Muharemovic del Sassuolo, in vista di giugno. Intanto, il Nottingham Forest è tornato su Davide Frattesi. Ufficiale la nuova destinazione di Valentìn Carboni, che va al Racing in prestito secco.

Juventus

Per giugno ci sono anche i bianconeri su Muharemovic, che pensano di riportare a casa. Per gennaio la Juve non molla invece Federico Chiesa, per il quale non cambiano le condizioni del Liverpool: si studia una nuova proposta per provare a convincere i reds, che può essere di prestito con obbligo condizionato.

Roma

Aumenta la fiducia per Giacomo Raspadori, mentre rimane bloccato Joshua Zirkzee, in attesa che il Manchester United prenda una decisione sul nuovo allenatore e, di conseguenza, sul suo futuro. A prescindere da queste operazioni, i giallorossi vogliono fare un investimento su un profilo giovane: si valutano Giovane dell’Hellas Verona e Robinio Vaz del Marsiglia. Si pensa però anche a rinforzare la difesa e si studia un’offerta al Tottenham per Radu Dragusin.

Lazio

Giornata di partenze e di nuovi arrivi. Mentre Matteo Guendouzi ha salutato ufficialemente, Petar Ratkov è diventato un nuovo giocatore della Lazio. Il prossimo a farlo sarà Kenneth Taylor, che è arrivato in serata a Ciampino. Tra i prossimi obiettivi, si continua a seguire Toth del Ferencvaros. arà biancoceleste per altri 4 anni, invece, Adam Marusic, che ha rinnovato fino al 2030.

Napoli

Gli azzurri continuano a guardare in casa Roma in caso di partenza di Lorenzo Lucca: oltre ad Artem Dovbyk, piace anche Evan Ferguson. Intanto, Marianucci rimane tra Torino e Cremonese, ma non è da escludere l’ipotesi di una sua permanenza.

Fiorentina

Fatta per l’arrivo di Marco Brescianini dall’Atalanta. Il giocatore è atteso a Firenze già in mattinata per svolgere le visite mediche.

Atalanta

Con Brescianini a un passo dalla Fiorentina e Maldini sempre più in uscita, i bergamaschi potrebbero stringere per Giovane del Verona, in modo da provare ad anticipare la concorrenza della Roma.

Genoa

In chiusura la trattativa con l’Al-Nassr per Bento, grazie a un leggero aumento dell’offerta al club arabo. Decisiva anche la volontà del portiere, che ha spinto per il trasferimento in Italia. Dovrebbe svolgere le visite mediche già sabato per poi mettersi subito a disposizione di De Rossi.

Parma

Si avvicina l’arrivo di Andrea Schjelderup dal Benfica, per il quale aumenta l’ottimismo.

Cagliari

Prima della partita contro la Cremonese, il d.s. Angelozzi ha dichiarato incedibile Luperto, mentre ha confermato l’interesse per Nicolussi Caviglia e Lovric.

Lecce

Fatta per il trequartista classe 2000 del Gent, Omri Gandelman. Il giocatore arriverà in Italia nella giornata di domani per sostenere le visite mediche. Si tratta anche per il centrocampista difensivo classe 2003 Sadik Fofana, che gioca in Austria al Grazer AK.

Verona

Il centrocampista class 2004 Yellu Santiago concluderà la stagione in prestito all’Arouca, in modo da trovare maggiore continuità.

SERIE B

Il Venezia ha annunciato l’arrivo dell’attaccante classe 2004 Marko Farji dallo Strømsgodset.

ha annunciato l’arrivo dell’attaccante classe 2004 dallo Strømsgodset. La Reggiana ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista uruguaiano Martin Suarez . Sempre a centrocampo, si cerca l’affondo per Belardinelli dell’ Empoli .

ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista uruguaiano . Sempre a centrocampo, si cerca l’affondo per dell’ . L’ Avellino prosegue per Riccio e Pedro Felipe per la difesa. Anche i campani sono su Belardinelli , che è uno dei nomi per il centrocampo insieme a Coli Saco e Ignacchiti .

prosegue per Riccio e Pedro Felipe per la difesa. Anche i campani sono su , che è uno dei nomi per il centrocampo insieme a e . Il Mantova ha annunciato l’arrivo di Ante Vukovic in prestito dal Pisa. In uscita, Marco Festa piace alla Salernitana, mentre il centrocampista Zan Majer interessa a Bari e Ternana.

ESTERO

Il Fenerbahce ha accolto ufficialmente Guendouzi , che ha già scattato la prima foto con la sua nuova maglia.

ha accolto ufficialmente , che ha già scattato la prima foto con la sua nuova maglia. Igor Tudor ha risolto il contratto che lo legava alla Juventus: ora potrà tornare ad allenare in un campionato estero.