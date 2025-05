Buffon, capo delegazione della Nazionale azzurra (IMAGO)

Il capo delegazione della Nazionale ha parlato della lotta Scudetto, del futuro allenatore della Juventus e non solo

Manca sempre meno al giorno della verità per Napoli e Inter, che domani – venerdì 23 maggio – si giocheranno lo Scudetto nell’ultima giornata di campionato.

Una vigilia di trepidante attesa per le due squadre e soprattutto gli appassionati di calcio, curiosi di sapere come andrà a finire.

Tra questi anche Gianluigi Buffon, ex portiere e ora capo delegazione della Nazionale, che ha parlato della lotta per il titolo e non solo a margine della Walk of Fame del CONI.

Di seguito le sue parole, riportate dall’ANSA.

Italia, Buffon e Spalletti (Credits: Mirko Barbieri)

Le parole di Buffon

Sulla lotta per lo Scudetto Buffon ha dichiarato: “Lo scorso è stato un weekend spartiacque. Come ha detto Conte, il Napoli ha l’osso in bocca e difficilmente se lo lascerà sfuggire. Complimenti all’Inter a prescindere per quello che ha fatto in campionato e in Champions. E per la finale ho fiducia perché Inzaghi ha dimostrato di saper preparare le sfide secche”.

Poi, invece, l’ex portiere della Juventus ha parlato delle voci che legano Antonio Conte al club bianconero: “Per allenatori così è normale venire accostati a panchine prestigiose. Ma non è tutto così scontato come letto. Antonio secondo me non ha rivelato nulla e pensa solo al portare a termine la sua impresa con il Napoli“.