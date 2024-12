Como-Lecce, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali per il posticipo della diciottesima giornata di Serie A

Con le partite di oggi, lunedì 30 dicembre, si chiuderà il 2024 di Serie A. Il primo dei due posticipi in programma è quello tra Como e Lecce.

Il Como arriva dalla sconfitta di San Siro contro l’Inter ma nell’ultima partita in casa ha battuto la Roma per 2-0 e vuole dare seguito a quel risultato positivo.

Anche il Lecce vuole tornare alla vittoria, dopo che nell’ultima partita è stato battuto per 2-1 dalla Lazio, mettendo però in seria difficoltà i biancocelesti.

La sfida è un importantissimo scontro salvezza, che vede le due squadre distanziate in classifica da un solo punto in favore dai pugliesi.

Le formazioni ufficiali

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Moreno; Da Cunha, Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Cesc Fabregas

A disposizione: Audero, Sala, Kone, Iovine, Baselli, Gabrielloni, Belotti, Dossena, Engelhardt, Braunoder, Mazzitelli, Verdi, Barba.

LECCE (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Marco Giampaolo

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Rebic, Oudin, Sansone, Helgason, Ramadani, Bonifazi, Burnete, McJannet, Daka, Hasa, Kaba,

Dove vedere Como-Lecce in tv e streaming

La partita tra Como e Lecce si giocherà oggi, lunedì 30 dicembre, alle 18:30. Ma dove sarà possibile vederla?

La gara sarà visibile in esclusiva su DAZN tramite streaming per tutti gli abbonati e sul canale 214 di Sky per tutti gli aderenti al servizio “Zona DAZN”.