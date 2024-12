Salernitana, ufficiale la risoluzione contrattuale con Colantuono

È ufficiale la risoluzione contrattuale tra la Salernitana e Stefano Colantuono: il suo contratto sarebbe scaduto a giugno 2025

Con un comunicato ufficiale la Salernitana ha annunciato la risoluzione del contratto con Stefano Colantuono.

IL COMUNICATO DEL CLUB: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver interrotto consensualmente in data odierna il rapporto di lavoro con il signor Stefano Colantuono, che sarebbe scaduto naturalmente il 30 giugno 2025“.

“La proprietà e la dirigenza desiderano ringraziare il mister per la dedizione, la professionalità, la disponibilità e l’attaccamento alla causa dimostrati in questi anni sia come responsabile del settore giovanile, sia come allenatore della prima squadra in frangenti particolarmente complicati. La società granata augura a Stefano Colantuono il meglio per il suo futuro personale e professionale“.

Salernitana, le parole di Colantuono

LE PAROLE DI COLANTUONO:”Ho maturato questa decisione in primis per il bene della Salernitana, dopo aver accettato questo incarico un mese e mezzo fa con grandi motivazioni. Con la società immaginavamo già di dover fare un punto della situazione alla fine del girone d’andata. Tutti speravamo che le cose potessero migliorare. Purtroppo non c’è stata la svolta attesa. Dunque, per il rapporto che mi lega alla proprietà, alla dirigenza e a questa città alla quale mi sento profondamente legato, ho preferito fare un passo indietro, al fine di consentire al club di riprogrammare il girone di ritorno in modo diverso”.

“Ora c’è bisogno di una scintilla che possa contribuire a cambiare l’inerzia. Abbiamo tutti fatto il possibile per cercare di raddrizzare le cose, siamo stati anche sfortunati in tante situazioni, comprese le difficoltà numeriche dovute, di volta in volta, all’indisponibilità di giocatori importanti. C’è tutto il tempo per superare questo momento e auguro alla Salernitana di raggiungere l’obiettivo della salvezza”.

“Lo ritengo ampiamente alla portata, visto che c’è ancora mezza stagione da giocare. Rivolgo un cordiale saluto ai tanti tifosi con i quali ho avuto modo di confrontarmi e di creare un rapporto ottimo, agli addetti ai lavori e a tutti coloro che hanno gravitato in questi anni nell’orbita Salernitana insieme a me“: ha concluso Colantuono