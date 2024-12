Bologna-Verona, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Italiano e Zanetti

Quella tra Bologna ed Hellas Verona sarà l’ultima partita di Serie A del 2024. Il posticipo chiuderà la diciottesima giornata di campionato.

Il Bologna proverà a chiudere un anno magico con la terza vittoria consecutiva, dopo le ultime due arrivate con Torino e Fiorentina.

Dall’altra parte, il Verona cercherà di tornare a vincere per riscattare la sconfitta interna incassata contro il Milan.

I padroni di casa per la corsa a un piazzamento europeo, gli ospiti per trovare punti salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Odggard, Fabbian, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Orsolini, Karlsson, Ndoy, Iling-Junior, Casale, Corazza, Ferguson, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Urbanski

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic; Suslov, Tengstedt, Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti.

A disposizione: Perilli, Magro, Daniliuc, Faraoni, Belahyane, Lambourde, Bradaric, Livramento, Okou, Kastanos, Dani Silva, Magnani, Alidou, Mosquera, Cisse

Dove vedere Bologna-Verona in tv e streaming

La partita tra Bologna e Verona si giocherà nella serata di oggi, lunedì 30 dicembre, alle 20:45.

La gara sarà visibile in diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go e in diretta tv su Sky Sport, per gli abbonati a uno dei seguenti servizi.