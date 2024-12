Se non c’è Cristian… segna Stiven: la Carrarese “vola” in zona playoff

Al termine di un mese di dicembre da sogno la squadra di Antonio Calabro è in zona playoff.

La Carrarese non smette di sognare e corona al meglio un mese di dicembre semplicemente splendido. I ragazzi di Nicola Antonio Calabro si fanno un gran bel regalo per l’anno nuovo battendo per 2-0 il Cesena.

3 punti di vitale importanza per dare seguito a una prima parte di stagione incredibile e chiudere un mese di dicembre nel quale gli azzurri sono stata la grande protagonista del campionato di Serie B.

Se ripensiamo a come è iniziato, con la dura sconfitta per 4-1 dell’Arechi contro la Salernitana, forse nessuno avrebbe immaginato che nelle successive 5 partite la Carrarese si sarebbe ritrovata a contare i punti dalle prime, guardando chi c’è davanti a sé invece che indietro.

A dire il vero, non proprio nessuno. Stiven Shpendi, infatti, nemmeno troppo tempo fa ci aveva rivelato in un’intervista di puntare in alto. Lui, come tutti gli altri suoi compagni. Le sue parole si stanno trasformando passo dopo passo in realtà.

Un dicembre da sogno: è Calabro masterclass

Calabro è il pittore di un quadro fin qui straordinario, e qual è il paesaggio? Lo stadio “Dei Marmi”. Nelle ultime 4 partite casalinghe sono arrivate altrettante vittorie. Pisa, Palermo, Cosenza e Cesena hanno chiuso un 2024 e, più in particolare un mese di dicembre da 11 punti in 6 gare, da favola.

Lo stesso allenatore della Carrarese ha commentato in conferenza stampa l’anno vissuto: “Si chiude un 2024 eccezionale, chiudiamo il cerchio vincendo proprio contro il Cesena. Quando sono arrivato l’anno scorso avevamo Torres e Cesena sopra di noi, oggi avevamo l’opportunità di vincere contro la squadra che l’anno scorso era sembrata irraggiungibile. Avevo chiesto questo ai ragazzi”.

Carrarese, i nuovi arrivi sono “decisivi”

Apre Bouah, chiude Shpendi. La Carrarese chiude l’anno con il sigillo dei due nuovi arrivati nella sessione estiva di calciomercato. Devid, arrivato dal Catania, (Bouah) era già stato decisivo in occasione della partita contro il Pisa proprio con il gol dell’1-0 all’89’. Poco più di un mese dopo l’ha rifatto, su assist di Giovane.

Al 77‘, poi, il destino ha fatto il proprio corso. Palla illuminante di Cherubini che mette Stiven Shpendi davanti a Klinsmann e anche al suo passato. Era la prima volta che giocava contro il “suo” Cesena. Purtroppo non ha potuto giocare contro suo fratello gemello Cristian, infortunatosi nella partita contro il Cosenza e costretto a saltare la sfida in famiglia. Stiven non ha tremato e ha chiuso il match firmando il suo secondo gol in campionato, per lui di una valenza e di un peso incommensurabili.