Il Bari ritrova la vittoria in Serie B e si gode la rete di Cesar Falletti, che mancava al goal da quasi un anno

Vittoria convincente per il Bari, che torna al successo dopo tre sconfitte consecutive e chiude il 2024 al sesto posto con 27 punti in classifica. A trascinare i biancorossi nel 2-0 casalingo contro lo Spezia è il fantasista uruguaiano Cesar Falletti, che si sblocca dopo un digiuno di 306 giorni.

Il sudamericano ha dimostrato di essere il valore aggiunto che il Bari aspettava. Oltre a sbloccare il risultato con freddezza dal dischetto, ha offerto una prestazione di altissimo livello, illuminando il gioco biancorosso.

Tanta qualità tecnica e un’ottima visione di gioco. Due fattori che si sono rivelati fondamentali per arginare un avversario ostico come lo Spezia, attualmente al terzo posto con 38 punti in classifica in Serie B.

Il gol, arrivato in un momento delicato per la squadra, non solo interrompe il lungo digiuno personale di Falletti, che durava dal 27 febbraio 2024, quando riuscì a realizzare il gol decisivo nel match Sampdoria-Cremonese, ma rappresenta anche un segnale di svolta per il gruppo e per l’allenatore Moreno Longo.

Bari, un leader ritrovato

“Ad oggi sono preoccupato, da Falletti e da altri mi aspetto di più, pretendo di più, devono avere i numeri dalla loro. Se vogliamo ambire a qualcosa, bisogna fare questo salto di qualità” – aveva dichiarato Longo dopo la sconfitta di Palermo.

La risposta di Falletti non si è fatta attendere, dimostrando di essere pronto a farsi carico delle aspettative. E la grande vittoria arrivata nello scontro diretto playoff contro lo Spezia rilancia ora le ambizioni del Bari di Vicari e compagni in vista della seconda parte della stagione.

Falletti si riprende la scena con il Bari e stende lo Spezia

Cesar Falletti sale in cattedra e illumina il pomeriggio del San Nicola: prima il rigore conquistato con grinta, poi la perfetta realizzazione dagli 11 metri e infine un gran destro al volo che scheggia il palo e trova la sfortunata deviazione di Wiśniewski che permette al Bari di raddoppiare.

Un pomeriggio a tratti perfetto per il 19 biancorosso che a fine partita non ha nascosto l’emozione: “Il gol? L’importante è che sia andata bene e che siano arrivati i tre punti. Dedico la rete a mia moglie e ai miei figli che mi stanno vicini nonostante le tantissime difficoltà che stiamo vivendo (si commuove, ndr)”.