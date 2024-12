Fiorentina, Sottil decisivo: il rapporto con il padre, CR7 e il prototipo di giocatore “all’americana”

Non segna spesso, ma quando lo fa, sono gol bellissimi e pesanti. Riccardo Sottil firma il pareggio della Fiorentina di Palladino sul campo della Juventus. Il primo in questo campionato per il numero 7, spesso utilizzato come arma a partita in corso, quasi sempre facendosi trovare presente. A venticinque anni, per esperienza è ormai uno dei veterani dello spogliatoio viola, essendo sceso in campo 134 volte.

Venticinque anni, ma già più vite calcistiche vissute, come il lungo periodo di recupero dopo l’infortunio subito a novembre 2022, seguita nel corso dell’anno da altri infortuni muscolari. Un periodo difficile che ormai pare passato per Sottil, dal quale ne è uscito soprattutto grazie all’aiuto della famiglia, e quella del numero 7 viola è molto stretta, ancor di più dall’immediato post-operatorio e nel corso del recupero.

Il legame con la famiglia, la musica e moda stile USA: nel mondo di Sottil

Casa, musica e… calcio. Sì, un affare di familglia per i Sottil, con Riccardo che ha seguito le orme del padre Andrea, ex difensore e ora allenatore (ultima esperienza all’Udinese), idolo e punto di riferimento agli occhi del figlio. Tante le ore spese, già in infanzia, a giocare assieme o a guardare le partite alla televisione, soprattutto le giocate di Cristiano Ronaldo. Chissà quante volte avranno visto il portoghese rientrare dalla sinistra sul destro, segnando sul palo lungo, così come quello segnato proprio da Riccardo alla Salernitana la scorsa stagione.

E se il tema della famiglia è prettamente italiano, Sottil ha una forte impronta USA. Dalla musica che ascolta per caricarsi prima di scendere in campo, come Travis Scott e Drake (oltre agli italiani Marracash, Lazza, Gué e Sfera Ebbasta) alla moda. Il suo ideale da incarnare è quello del giocatore “all’americana”, con uno stile definito e ben attento anche per quanto riguarda il lifestyle.

Adesso che si è rilanciato, Sottil vuole volare alto. Musica in cuffia prima di scendere in campo, e voglia di determinare. D’altronde, seppur ancora giovane, Sottil è già uno degli elementi con più esperienza nello spogliatoio. Un nucleo forte quello della squadra, di una Fiorentina che vuole continuare a stupire.