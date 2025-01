Napoli, previsto incontro con lo United per Garnacho. La trattativa entra nel vivo

Previsto un incontro tra il Napoli e il Manchester United per capire i presupposti dell’operazione per Garnacho

Continua il calciomercato del Napoli che è alla ricerca del sostituto di Kvaratskhelia. Nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità del passaggio del georgiano al PSG con gli azzurri che ora vogliono dare il giusto sostituto ad Antonio Conte.

Nella giornata di domani, 21 gennaio, il Manchester United incontrerà il Lecce per quanto riguarda Dorgu. È in programma, poi, anche un incontro con il Napoli per Garnacho.

La trattativa, perciò, entrerà nel vivo con gli azzurri che cercheranno di capire i presupposti per l’operazione. L’argentino classe 2004 in stagione ha preso parte a 21 gare di Premier League in cui ha segnato 3 gol e fornito 1 assist.

“Facciamo come si deve o si resta così”: le parole di Conte sul post Kvara

Dopo la vittoria contro l’Atalanta Antonio Conte ha parlato ai microfoni di SkySport di che tipo di calciatore si aspetta per il post Kvaratskhelia: “Lascio al club la decisione, non entro nel merito. È inevitabile che se dovessero chiedermi un parere dirò il mio pensiero. Non si parla di giocatori di prospettiva, se le cose vengono fatte vanno fatte bene, altrimenti rimango con i ragazzi che ho“.