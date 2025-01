Napoli, è fatta per Rafa Marin al Villarreal

Rafa Marin è pronto a lasciare il Napoli e tornare in Spagna: è fatta per il passaggio dell’ex Real Madrid al Villarreal

Sono ore caldissime per il mercato del Napoli. In giornata è in programma un incontro con il Manchester United per Alejandro Garnacho (Clicca qui per i dettagli), ma Giovanni Manna lavora anche in uscita.

È stata definita l’operazione che porterà Rafa Marin in Spagna. L’ex difensore del Real Madrid, infatti, vestirà presto la maglia del Villarreal.

Arrivato in estate, il classe 2002 ha trovato poco spazio e ora verrà ceduto per giocare con maggiore continuità.

--> -->

Il via libera del Napoli arriverà appena Danilo risolverà il contratto con la Juventus e poi passerà in azzurro.

Rafa Marin al Villarreal

Arrivato in estate dal Real Madrid dopo la buona stagione all’Alaves, Rafa Marin non ha trovato molto spazio in azzurro. Nessuna presenza per lui in Serie A. Il classe 2002 ha collezionato due gettoni in Coppa Italia, giocando 180 minuti contro Palermo e Lazio. Ora, però, l’opportunità di giocare con maggiore continuità.

Rafa Marin ha scelto di tornare nel campionato spagnolo e accettare la corte del Villarreal, nonostante il Como fosse interessato. L’operazione con in Napoli è definita, ora si attende soltanto l’arrivo di Danilo per la partenza.