Fiorentina, ultimi dettagli per la cessione di Kayode al Brentford

Michael Kayode è vicino al passaggio al Brentford: il club inglese sta definendo gli ultimi dettagli con la Fiorentina

La Fiorentina è vicina a definire la cessione di Michael Kayode.

Il classe 2004, che in questa stagione ha giocato 12 partite tra tutte le competizioni, si trasferirà presto al Brentford.

Michael Kayode non era stato convocato da Raffaele Palladino per la sfida di domenica contro il Torino, segnale di come la trattativa fosse già in fase molto avanzata.

Ora, la Fiorentina e il Brentford stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il classe 2004 volerà alla volta dell’Inghilterra per iniziare la sua nuova avventura.