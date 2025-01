Fiorentina, i convocati per il Torino: Kayode e Ikoné non presenti

I due calciatori non sono stati convocati da Raffaele Palladino: potrebbero lasciare la Fiorentina: trattative in corso

Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. La Fiorentina di Raffaele Palladino sta vivendo il momento più difficile della propria stagione.

Dopo il ko contro il Monza, la squadra toscana scenderà in campo all’Olimpico – Grande Torino, contro la formazione di Paolo Vanoli.

Non sono stati convocati, per l’occasione, Kayode e Ikoné: per i due calciatori sono in corso delle trattative, così la società ha preferito lasciarli tranquilli, senza così inserirli nella lista per la partita.

I convocati di Palladino

1) ADLI Yacine

2) BELTRÁN Lucas

3) COLPANI Andrea

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FOLORUNSHO IJEMUAN Michael

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) HARDER Jonas

11) KEAN Bioty Moise

12) KOUAME Kouakou Christian Michael

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) MORENO Matías Agustín

16) PARISI Fabiano

17) PONGRAČIĆ Marin

18) RANIERI Luca

19) RICHARDSON Michael Amir Junior

20) SOTTIL Riccardo

21) TERRACCIANO Pietro (P)

22) VALENTINI Nicolás