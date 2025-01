Lazio, la probabile formazione contro il Verona

Il possibile undici di Baroni per la sfida del Bentegodi contro il Verona

La Lazio, dopo il pareggio contro il Como, torna in campo in Serie A. Lo fa al Bentegodi di Verona, contro la squadra di Zanetti.

Un ritorno al passato per Baroni, che ritorna nello stadio dove la scorsa stagione raggiunse un’insperata salvezza. Adesso, la Lazio vuole rialzarsi, dopo aver conquistato appena un successo nelle ultime cinque giornate.

Le possibili scelte di Baroni

La Lazio confermerà il 4-2-3-1. Ballottaggi per quanto riguarda le corsie: Hysaj e Marusic sulla destra, Tavares e Pellegrini sulla sinistra.

Zaccagni – anche lui ex di giornata – è al rientro dalla squalifica, e troverà spazio dopo essere tornato in gruppo in seguito a un problema accusato.

Isaksen e Dia dovrebbero completare il terzetto alle spalle di Castellanos.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella: Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni