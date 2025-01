Fiorentina, Kayode sempre più verso il Parma

Michael Kayode, Fiorentina (Imago)

Il terzino dell’Under 21 potrebbe trasferirsi in Emilia per trovare più spazio

La Fiorentina è tra le squadre più attive di questa sessione invernale di calciomercato.

Dopo aver accolto Valentini e in attesa di Folorunsho, la viola lavora sia in entrata che in uscita.

Per quanto riguarda le cessioni, Michael Kayode è molto vicino al Parma. Bloccato da Dodo in questa prima metà di stagione, in Emilia il terzino destro avrebbe la possibilità di giocare con più continuità.

Allo stesso tempo, Woyo Coulibaly potrebbe compiere il percorso inverso: i due club sono al lavoro per trovare la soluzione giusta