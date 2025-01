Juventus, slittato a domenica l’incontro tra Mendes e il Benfica per Antonio Silva

Antonio Silva, Benfica (Imago)

La Juventus continua a seguire Antonio Silva

In casa Juventus continua la ricerca del difensore che possa sostituire Gleison Bremer.

I bianconeri hanno individuato alcuni nomi in particolare, e vogliono ora fare dei passi in avanti concreti.

Oggi, giovedì 9 gennaio, sarebbe dovuto andare in scena l’incontro tra Jorge Mendes e il Benfica per parlare di Antonio Silva. Questo però è stato rinviato a domenica, perché i portoghesi devono preparare la finale di coppa e non vogliono distrazioni.

La Juventus aspetta dunque una risposta dal club lusitano, oltre che quella del Barcellona per Araujo.

Kolo Muani, attaccante PSG (IMAGO)

Le ultime sul mercato della Juve

Intanto, i bianconeri continuano a lavorare anche in ottica attaccante. Kolo Muani rimane la prima scelta, e nelle ultime ore ha scalato le gerarchie rispetto a Zirkzee e Rashford (Fullkrug rimane più staccato).

Proseguono i contatti con l’attaccante francese in attesa che venga dato l’ok definitivo e che il Paris Saint-Germain trovi il sostituto, che potrebbe essere Kvaratskhelia. Eventualmente l’operazione andrebbe in porto in prestito.