Torna il Torino su Casadei: pronta una nuova offerta al Chelsea

Il Torino prepara un nuovo affondo per Casadei del Chelsea: la situazione.

Con il Napoli ormai fuori dalla corsa per Cesare Casadei, avendo virato su Philip Billing del Bournemouth , il Torino sta preparando una nuova offerta per assicurarsi il giovane centrocampista del Chelsea.

I granata, alla ricerca di un rinforzo di qualità per il centrocampo, vedono nel classe 2003 il profilo ideale per aumentare la competitività della squadra.

La società sta pianificando nuovi incontri con i dirigenti del Chelsea per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.

5 presenze in Conference League e 1 in Carabao Cup per Casadei in questo inizio di stagione con i Blues.