Napoli, Billing in giornata in Italia: i dettagli

Il Napoli è pronto ad accogliere Philip Billing: il centrocampista del Bournemouth arriverà in Italia in giornata

Il Napoli e il Bournemouth hanno definito la trattativa che porterà Philip Billing alla corte di Antonio Conte.

Nella giornata di venerdì 10 gennaio, il centrocampista classe 1996 volerà alla volta dell’Italia per iniziare la sua nuova avventura.

Il club inglese ha dato l’ok per il viaggio, dopo che i contratti sono stati stilati. Il Napoli acquisterà il centrocampista in prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro.

In giornata l’arrivo in Italia di Philip Billing, quindi, che poi si sottoporrà alle classiche visite mediche e poi firmerà il contratto con gli azzurri.

Napoli, arriva Billing

La giornata di giovedì 9 gennaio è stata molto movimentata per il Napoli: oltre ad aver intavolato la trattativa con il PSG per Khvicha Kvaratskhelia (Clicca qui per le ultime), gli azzurri hanno anche scelto il nuovo centrocampista. Dal Bournemouth arriverà il danese Philip Billing. Il classe 1996 sarà presto un nuovo rinforzo in mediana e libererà Michael Folorunsho atteso a Firenze.

Il Bournemouth ha autorizzato il centrocampista a volare per l’Italia e iniziare la sua nuova avventura. Dopo l’arrivo, Billing si sottoporrà alle visite mediche, poi firmerà il contratto con gli azzurri.