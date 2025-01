Il Lipsia attende Noah Okafor ma lo svizzero non ha ancora ricevuto l’ok del Milan per la partenza: la situazione

Nella serata di giovedì 9 gennaio, Milan e Lipsia hanno definito la trattativa per Noah Okafor (Clicca qui per cifre e dettagli dell’operazione).

Arrivato in Italia nell’estate del 2023 dal Salisburgo, l’attaccante svizzero è così vicinissimo a lasciare l’Italia un anno e mezzo dopo e trasferirsi in un altro club dell’universo Red Bull, il Lipsia.

Il classe 2000, attualmente infortunato, ha segnato un gol in undici partite giocate in Serie A fino a questo momento.

Nonostante un volo prenotato nella serata di giovedì 9 gennaio, Noah Okafor non è ancora partito in direzione Germania ed è ancora a Milano. L’affare con il Lipsia, comunque, non è a rischio. Saranno necessari altri giorni per arrivare alla definizione della trattativa.

Okafor-Lipsia, le ultime sulla trattativa

Milan e Lipsia hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Noah Okafor in Bundesliga. La formula dell’operazione sarà quella del prestito con diritto di riscatto. Nonostante la trattativa sia ben indirizzata e il volo prenotato nella serata di giovedì, il giocatore è ancora a Milano. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini, il Milan non ha ancora dato il via libera per la partenza perché ci sono ancora degli aspetti da definire e sarà necessario qualche altro giorno di lavori.

La trattativa comunque non è in pericolo e si procederà con calma anche in considerazione del fatto che Noah Okafor è attualmente infortunato non giocando le due gare contro Juventus e Inter che hanno permesso al Milan di conquistare la Supercoppa Italiana. Per l’attacco, i rossoneri puntano Marcus Rashford, in uscita dal Manchester United. Sull’inglese ci sono diversi club, tra cui il Como – che sogna il grande colpo – e il Borussia Dortmund.